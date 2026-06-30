Informations pratiques

Foissac

Foissac en fête

Foissac Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Concours de pétanque en doublettes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-07

Venez nombreux à Foissac profiter de 3 jours de fête !

Vendredi 7 août

9h repas aveyronnais (salade de farçous, aligot saucisse, fromage de Laguiole, pompe à l’huile) animé par les Contres Temps et Gratt’ Delapatt’. Réservation conseillée au 07 67 93 15 48.

Samedi 8 août

10h aventuriers de Foissac déguisée pour les enfants (sous la surveillance des parents). Le plus beau déguisement sera récompensé.

14h concours de pétanque en doublettes 10€

19h marché gourmand

Dimanche 9 août

8h déjeuner aux tripoux (verre de kir, tripoux-patates, brie, croustade aux pommes, café) à la salle des fêtes 12€

11h Cérémonie au Monument aux Morts, suivi d’un apéritif offert aux habitants. 10 .

Foissac 12260 Aveyron Occitanie +33 7 67 93 15 48

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English :

Come out in large numbers to Foissac to enjoy three days of festivities!

L’événement Foissac en fête Foissac a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)