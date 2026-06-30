Foissac en fête Foissac
vendredi 7 août 2026 · Foissac
Informations pratiques
Foissac
Foissac en fête
Foissac Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Concours de pétanque en doublettes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-07
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-07
Venez nombreux à Foissac profiter de 3 jours de fête !
Vendredi 7 août
9h repas aveyronnais (salade de farçous, aligot saucisse, fromage de Laguiole, pompe à l’huile) animé par les Contres Temps et Gratt’ Delapatt’. Réservation conseillée au 07 67 93 15 48.
Samedi 8 août
10h aventuriers de Foissac déguisée pour les enfants (sous la surveillance des parents). Le plus beau déguisement sera récompensé.
14h concours de pétanque en doublettes 10€
19h marché gourmand
Dimanche 9 août
8h déjeuner aux tripoux (verre de kir, tripoux-patates, brie, croustade aux pommes, café) à la salle des fêtes 12€
11h Cérémonie au Monument aux Morts, suivi d’un apéritif offert aux habitants. 10 .
Foissac 12260 Aveyron Occitanie +33 7 67 93 15 48
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English :
Come out in large numbers to Foissac to enjoy three days of festivities!
L’événement Foissac en fête Foissac a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)