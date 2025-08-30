Folia – Compagnie Käfig Le Pin Galant Mérignac

Folia – Compagnie Käfig Le Pin Galant Mérignac jeudi 21 mai 2026.

Folia – Compagnie Käfig Jeudi 21 mai 2026, 20h30 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 43 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 37 € / ENFANTS-ÉTUDIANTS : 15 € / SCOLAIRES : 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T20:30:00 – 2026-05-21T22:00:00

Fin : 2026-05-21T20:30:00 – 2026-05-21T22:00:00

« Folia » est une méga-production pilotée par le chorégraphe Mourad Merzouki avec la complicité du chef Franck-Emmanuel Comte. Un spectacle métissé d’une créativité foisonnante, entre hip-hop et baroque.

Généreux, créatif, inventif, Mourad Merzouki est en recherche perpétuelle… Dans « Folia », il explore les rythmes populaires des tarentelles italiennes avec les musiciens du Concert de l’Hostel Dieu. En force et en nombre, douze danseurs, six musiciens et une chanteuse lyrique s’emparent d’une fusion des genres insolite, placée sous le signe du partage et de la générosité. Hip-hop, danse contemporaine, musique baroque et même électro, avec les arrangements de Grégoire Durrande, on fusionne le tout… et on danse ! L’important étant que les mondes se parlent entre eux, se confrontent, s’entrechoquent. On retrouve ici la ligne esthétique de Mourad Merzouki depuis ses débuts !

Un moment hypnotique, hors du temps, magnifique !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.forumsirius.net/orion/mge.phtml?spec=2819 »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Un spectacle métissé d’une créativité foisonnante, entre hip-hop et baroque. danse hip-hop

Gilles Aguilar