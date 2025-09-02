FOLIE-DOUCE : COULEUR ET ABSTRACTION Carré Sam Boulogne-sur-Mer

Gratuit – Réservation à partir du 10 mars – A la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny au 03.21.87.37.15 – Apéritif offert – A p. de 12 ans

Début : 2026-04-04T12:00:00 – 2026-04-04T13:00:00

Fin : 2026-04-04T12:00:00 – 2026-04-04T13:00:00

Plongez dans un monde sans formes… mais tout en couleurs !

Cette conférence décalée explore la façon dont les artistes abstraits ont fait de la couleur un langage à part entière.

Entre vibrations chromatiques, émotions pures et manifestes picturaux, laissez-vous surprendre par les secrets et les audaces de l’abstraction colorée !

INFOS ET BILLETTERIE :

Billetterie en ligne

Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Carré Sam Place d'Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer

MUSEE NUMERIQUE // CONFERENCE DECALEE – Conférence décalée et dégustation d’oeuvres à l’apéro – Avec Philippe Manière, professeur et artiste à l’E.M.A