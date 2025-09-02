FOLIE-DOUCE : LA CHAUSSURE, QUEL PIED ! Carré Sam Boulogne-sur-Mer

FOLIE-DOUCE : LA CHAUSSURE, QUEL PIED ! Carré Sam Boulogne-sur-Mer samedi 2 mai 2026.

Gratuit – Réservation à partir du 07 avril – A la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny au 03.21.87.37.15 – Apéritif offert – A p. de 12 ans

Du soulier royal au talon vertigineux, la chaussure traverse l’histoire de l’art à pas feutrés ou fracassants.

De la sandale antique aux baskets de créateurs, cette conférence décalée vous emmène en ballade et démontrera que, bien plus que de chaussures, il est question de pouvoir et de symboles.

Une promenade des plus originales !

MUSEE NUMERIQUE // CONFERENCE DECALEE – Conférence décalée et dégustation d’oeuvres à l’apéro