place d’Argentine Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

MUSEE NUMERIQUE // CONFERENCE DECALEE

– Conférence décalée et dégustation d’oeuvres à l’apéro

Du soulier royal au talon vertigineux, la chaussure traverse l’histoire de l’art à pas feutrés ou fracassants.

De la sandale antique aux baskets de créateurs, cette conférence décalée vous emmène en ballade et démontrera que, bien plus que de chaussures, il est question de pouvoir et de symboles.

Une promenade des plus originales !

RESERVATION CONSEILLEE

Juillet et août ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

De septembre à juin Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h .

place d’Argentine Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 37 15

