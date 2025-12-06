FOLIE-DOUCE : LES FAVORITES DES ROIS DE FRANCE Carré Sam Boulogne-sur-Mer

FOLIE-DOUCE : LES FAVORITES DES ROIS DE FRANCE Carré Sam Boulogne-sur-Mer samedi 6 décembre 2025.

Gratuit – Réservation à partir du 09 décembre – A la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny au 03.21.87.37.15 – Apéritif offert – A p. de 12 ans

Conférence décalée et dégustation d’oeuvres à l’apéro

Bienvenue dans les dessous de la cour !

À Versailles, le pouvoir se joue aussi dans les alcôves… De la maîtresse officielle à la favorite influente, découvrez les femmes qui ont marqué l’histoire, de la célèbre Madame de Pompadour à Madame du Barry, dernière favorite de Louis XV.

Une conférence décalée entre charme, scandales et secrets bien gardés…

INFOS ET BILLETTERIE :

Billetterie en ligne

Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Carré Sam Place d'Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

MUSEE NUMERIQUE // CONFERENCE DECALEE