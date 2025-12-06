Folie douce « Les Favorites des Rois de France » Saison Culturelle Carré Sam Boulogne-sur-Mer

Folie douce « Les Favorites des Rois de France » Saison Culturelle Carré Sam Boulogne-sur-Mer samedi 6 décembre 2025.

Folie douce « Les Favorites des Rois de France » Saison Culturelle Carré Sam

place d’Argentine Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

MUSEE NUMERIQUE // CONFERENCE DECALEE

– Conférence décalée et dégustation d’oeuvres à l’apéro

Bienvenue dans les dessous de la cour !

À Versailles, le pouvoir se joue aussi dans les alcôves… De la maîtresse officielle à la favorite influente, découvrez les femmes qui ont marqué l’histoire, de la célèbre Madame de Pompadour à Madame du Barry, dernière favorite de Louis XV.

Une conférence décalée entre charme, scandales et secrets bien gardés…

RESERVATION CONSEILLEE A LA BOUTIQUE BILLETTERIE DU THEATRE MONSIGNY

Juillet et août ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

De septembre à juin Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h .

place d’Argentine Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 37 15

