Folie douce « Les Favorites des Rois de France » Saison Culturelle Carré Sam Boulogne-sur-Mer
place d’Argentine Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
MUSEE NUMERIQUE // CONFERENCE DECALEE
– Conférence décalée et dégustation d’oeuvres à l’apéro
Bienvenue dans les dessous de la cour !
À Versailles, le pouvoir se joue aussi dans les alcôves… De la maîtresse officielle à la favorite influente, découvrez les femmes qui ont marqué l’histoire, de la célèbre Madame de Pompadour à Madame du Barry, dernière favorite de Louis XV.
Une conférence décalée entre charme, scandales et secrets bien gardés…
RESERVATION CONSEILLEE A LA BOUTIQUE BILLETTERIE DU THEATRE MONSIGNY
Juillet et août ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h
De septembre à juin Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h .
place d’Argentine Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 37 15
