FOLIE-DOUCE : LES MENINES, UN TABLEAU FOU ! Carré Sam Boulogne-sur-Mer

FOLIE-DOUCE : LES MENINES, UN TABLEAU FOU ! Carré Sam Boulogne-sur-Mer samedi 7 mars 2026.

FOLIE-DOUCE : LES MENINES, UN TABLEAU FOU ! Samedi 7 mars 2026, 12h00 Carré Sam Pas-de-Calais

Gratuit – Réservation à partir du 10 février – A la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny au 03.21.87.37.15 – Apéritif offert – A p. de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T12:00:00 – 2026-03-07T13:00:00

Fin : 2026-03-07T12:00:00 – 2026-03-07T13:00:00

Ce tableau de Velàzquez est censé être un portrait de famille des plus classiques.

Pourtant, rien ne va : un roi, une infante, un chien, des nains, un miroir, un peintre… et vous.

Cette conférence décalée explore le tableau comme dans un roman à énigmes. On zoome, on fouille, on décale le regard et on découvre des détails cachés, des secrets de palais et on échafaude des théories farfelues.

Et on découvre que ce tableau est complètement fou !

Carré Sam Place d’Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

MUSEE NUMERIQUE // CONFERENCE DECALEE – Conférence décalée et dégustation d’oeuvres à l’apéro – Dans le cadre de la Tête au Carré du 05.03 au 08.03.2026