FOLIE-DOUCE : LEVER DE RIDEAU SUR L’HISTOIRE DU THEATRE Carré Sam Boulogne-sur-Mer

FOLIE-DOUCE : LEVER DE RIDEAU SUR L’HISTOIRE DU THEATRE Carré Sam Boulogne-sur-Mer samedi 7 février 2026.

FOLIE-DOUCE : LEVER DE RIDEAU SUR L’HISTOIRE DU THEATRE Samedi 7 février 2026, 12h00 Carré Sam Pas-de-Calais

Gratuit – Réservation à partir du 13 janvier – A la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny au 03.21.87.37.15 – Apéritif offert – A p. de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-07T12:00:00 – 2026-02-07T13:00:00

Fin : 2026-02-07T12:00:00 – 2026-02-07T13:00:00

Des temples grecs en plein air aux scènes éclairées modernes, cette conférence décalée vous invite à un voyage à travers des siècles de théâtre.

Entre dieux, masques, dorures et projecteurs, redécouvrez l’histoire de la scène, avec une halte privilégiée dans les coulisses du Théâtre Monsigny, témoin vivant de cette grande aventure !

INFOS ET BILLETTERIE :

Billetterie en ligne

Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Carré Sam Place d’Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« link »: « https://ville-boulogne-sur-mer.notre-billetterie.fr/billets?kld=2526 »}]

MUSEE NUMERIQUE // CONFERENCE DECALEE – Conférence décalée et dégustation d’oeuvres à l’apéro – En partenariat avec le Théâtre Monsigny et le service Ville d’Art et d’Histoire