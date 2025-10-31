FOLIE-DOUCE : MAGIE, SORCELLERIE ET SCIENCES OCCULTES Carré Sam Boulogne-sur-Mer

FOLIE-DOUCE : MAGIE, SORCELLERIE ET SCIENCES OCCULTES Vendredi 31 octobre, 12h00 Carré Sam Pas-de-Calais

Gratuit – Réservation à partir du 07 octobre à la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny au 03.21.87.37.15 – Apéritif offert – A p. de 12 ans

2025-10-31T12:00:00 – 2025-10-31T13:00:00

Conférence décalée et dégustation d’oeuvres à l’apéro – Dans le cadre de « Carrément Bizarre ! » / Rendez-vous culturels horrifiques et fantastiques du 17.10 au 02.11.2025

Cette conférence apéritive vous plongera dans l’univers de la sorcellerie, des sciences occultes et de tous ces savoirs que l’on qualifie volontiers de « maudits » ou « obscurs ». On y parlera de sorcière, de magie blanche et noire, et de planètes qui influencent votre humeur du lundi matin.

Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

MUSEE NUMERIQUE // CONFERENCE DECALEE