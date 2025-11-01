Folie douce « Magie, Sorcellerie, et Sciences Occultes » Saison Culturelle Carré Sam Boulogne-sur-Mer

place d’Argentine Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

MUSEE NUMERIQUE // CONFERENCE DECALEE

– Conférence décalée et dégustation d’oeuvres à l’apéro Dans le cadre de « Carrément Bizarre ! » / Rendez-vous culturels horrifiques et fantastiques du 17.10 au 02.11.2025

Cette conférence apéritive vous plongera dans l’univers de la sorcellerie, des sciences occultes et de tous ces savoirs que l’on qualifie volontiers de « maudits » ou « obscurs ». On y parlera de sorcière, de magie blanche et noire, et de planètes qui influencent votre humeur du lundi matin.

Juillet et août ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

De septembre à juin Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h .

place d’Argentine Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 37 15

