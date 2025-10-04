FOLIE-DOUCE : VICTOR PLANCHON ET LES FRERES LUMIERE Carré Sam Boulogne-sur-Mer

FOLIE-DOUCE : VICTOR PLANCHON ET LES FRERES LUMIERE Samedi 4 octobre, 12h00 Carré Sam

Gratuit – Apéritif offert – A p. de 12 ans

Début : 2025-10-04T12:00:00 – 2025-10-04T13:00:00

Conférence décalée et dégustation d’œuvres à l’apéro – En partenariat avec le service Ville d’Art et d’Histoire

Papotage et projection autour des débuts du cinéma à Boulogne-sur-Mer, ville pionnière grâce à Victor Planchon, inventeur du film celluloïd. Le 8 mars 1896, les Frères Lumière y présentent une séance historique et tournent plusieurs films. Une conférence apéritive décalée pour redécouvrir ces premiers films du 7ᵉ art !

Carré Sam, Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

MUSEE NUMERIQUE // CONFERENCE DECALEE