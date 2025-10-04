Folie douce- Victor Planchon et les Frères Lumière Saison Culturelle Carré Sam Boulogne-sur-Mer

Folie douce- Victor Planchon et les Frères Lumière Saison Culturelle Carré Sam

Place d’Argentine Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

MUSEE NUMERIQUE // CONFERENCE DECALEE

– Conférence décalée et dégustation d’oeuvres à l’apéro En partenariat avec le service Ville d’Art et d’Histoire

Papotage et projection autour des débuts du cinéma à Boulogne-sur-Mer, ville pionnière grâce à Victor Planchon, inventeur du film celluloïd. Le 8 mars 1896, les Frères Lumière y présentent une séance historique et tournent plusieurs films. Une conférence apéritive décalée pour redécouvrir ces premiers films du 7ᵉ art !

RESERVATION CONSEILLEE

A LA BOUTIQUE BILLETTERIE DU THEATRE MONSIGNY

rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel 03.21.87.37.15

Juillet et août ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

De septembre à juin Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h .

Place d’Argentine Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 37 15

