Folie spectaculaire » – visites guidées gratuites les 5 et 6 juin, Folly Arborétum, Badacsonytomaj

Folie spectaculaire » – visites guidées gratuites les 5 et 6 juin 5 et 6 juin Folly Arborétum Veszprém

Nombre maximum de participants : 20 ps / tour

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T13:30:00+02:00 – 2026-06-05T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Rejoignez-nous pour une promenade guidée « Folie spectaculaire » (« Látvány a kertben ») et découvrez les sites et curiosités de notre arboretum !

Date :

05.06. 13:30

06.06. 17:00

L’inscription est requise à info@folly.hu.

Nombre maximum de participants : 20 ps / tour

Arboreta, restaurant, programmes – expérience de jardin complexe toute l’année à Badacsonyörs.

Folly Arborétum 8257 Badacsonyörs, Kápolnavölgyi út 25. Badacsonytomaj 8257 Veszprém +36 70 333 2569 http://www.folly.hu [{« type »: « email », « value »: « info@folly.hu »}] [{« link »: « mailto:info@folly.hu »}]

Rendez-vous aux jardins

©Folly Arborétum