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Folie’s Les Abattoirs Scène de Musiques Actuelles Bourgoin-Jallieu

vendredi 27 novembre 2026 · Les Abattoirs Scène de Musiques Actuelles · Bourgoin-Jallieu

Informations pratiques

Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
vendredi 27 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Les Abattoirs Scène de Musiques Actuelles
Adresse
18 Route de l'Isle d'Abeau
Ville
38300 Bourgoin-Jallieu
Département
Isère
Tarif
15 15 20 Tarif réduit

Bourgoin-Jallieu

Folie’s

Les Abattoirs Scène de Musiques Actuelles 18 Route de l’Isle d’Abeau Bourgoin-Jallieu Isère

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 20:00:00
fin : 2026-11-27 00:00:00

Date(s) :
2026-11-27

Une pop star en devenir ? Déjà incontournable.
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Les Abattoirs Scène de Musiques Actuelles 18 Route de l’Isle d’Abeau Bourgoin-Jallieu 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 19 14 20  billetterie@lesabattoirs.fr

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English :

A pop star in the making? Already a must-see.

L’événement Folie’s Bourgoin-Jallieu a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme CAPI Porte de l’Isère

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