Folies Parisiennes Châteauroux
Folies Parisiennes Châteauroux dimanche 23 novembre 2025.
Folies Parisiennes
Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-23 16:00:00
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
L’orchestre symphonique de Châteauroux Métropole présente Folies Parisiennes d’après l’opérette La vie Parisienne de Jacques Offenbach
Billets en vente au Conservatoire de Châteauroux (Place Monestier). 5 .
Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 34 34
English :
The symphony orchestra of Châteauroux Métropole presents Folies Parisiennes based on Jacques Offenbach’s operetta La vie Parisienne
German :
Das Symphonieorchester von Châteauroux Métropole präsentiert Folies Parisiennes nach der Operette La vie Parisienne von Jacques Offenbach
Italiano :
L’Orchestra Sinfonica di Châteauroux Métropole presenta Folies Parisiennes , tratto dall’operetta La vie Parisienne di Jacques Offenbach
Espanol :
La Orquesta Sinfónica de Châteauroux Métropole presenta Folies Parisiennes , basada en la opereta La vie Parisienne de Jacques Offenbach
