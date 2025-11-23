Folies Parisiennes

Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-23 16:00:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

L’orchestre symphonique de Châteauroux Métropole présente Folies Parisiennes d’après l’opérette La vie Parisienne de Jacques Offenbach

Billets en vente au Conservatoire de Châteauroux (Place Monestier). 5 .

Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 34 34

English :

The symphony orchestra of Châteauroux Métropole presents Folies Parisiennes based on Jacques Offenbach’s operetta La vie Parisienne

German :

Das Symphonieorchester von Châteauroux Métropole präsentiert Folies Parisiennes nach der Operette La vie Parisienne von Jacques Offenbach

Italiano :

L’Orchestra Sinfonica di Châteauroux Métropole presenta Folies Parisiennes , tratto dall’operetta La vie Parisienne di Jacques Offenbach

Espanol :

La Orquesta Sinfónica de Châteauroux Métropole presenta Folies Parisiennes , basada en la opereta La vie Parisienne de Jacques Offenbach

L’événement Folies Parisiennes Châteauroux a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Châteauroux Berry Tourisme