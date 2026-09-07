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Folioscope, le cinéma de poche !, Médiathèque Intercommunale de Figanières, Figanières

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Intercommunale de Figanières · Figanières

Folioscope, le cinéma de poche !, Médiathèque Intercommunale de Figanières, Figanières

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Intercommunale de Figanières
Adresse
avenue Adrien Gagnaire
Ville
83830 Figanières
Département
Var
Tarif
Atelier limité à 12 participants, dès 7 ans.

Folioscope, le cinéma de poche ! Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque Intercommunale de Figanières Var

Atelier limité à 12 participants, dès 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Plongez dans l’univers magique du dessin animé en créant votre propre folioscope (ou flip book). Ce petit carnet, où chaque page capture une étape d’un mouvement, prend vie sous vos doigts dès qu’on le feuillette rapidement. Une façon ludique et créative de découvrir les bases de l’animation image par image et les secrets du cinéma.

Médiathèque Intercommunale de Figanières avenue Adrien Gagnaire Figanières 83830 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 94 99 19 10 »}]
Biblis en folie 2026

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