Folioscope, le cinéma de poche !, Médiathèque Intercommunale de Figanières, Figanières

Informations pratiques

Folioscope, le cinéma de poche ! Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque Intercommunale de Figanières Var

Atelier limité à 12 participants, dès 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Plongez dans l’univers magique du dessin animé en créant votre propre folioscope (ou flip book). Ce petit carnet, où chaque page capture une étape d’un mouvement, prend vie sous vos doigts dès qu’on le feuillette rapidement. Une façon ludique et créative de découvrir les bases de l’animation image par image et les secrets du cinéma.

Médiathèque Intercommunale de Figanières avenue Adrien Gagnaire Figanières 83830 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 94 99 19 10 »}]

Biblis en folie 2026

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