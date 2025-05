FOLI’RACE by ASPTT Bar-le-Duc Meuse Grand sud – Rue d’Anjou Bar-le-Duc, 28 juin 2025 13:30, Bar-le-Duc.

Meuse

FOLI’RACE by ASPTT Bar-le-Duc Meuse Grand sud Rue d’Anjou Complexe Sportif Côte Sainte-Catherine Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-06-28 13:30:00

fin : 2025-06-28 18:00:00

Date(s) :

2025-06-28

L’ASPTT Bar-le-Duc Meuse Grand Sud organise La Foli’race et Le Tournoi de Volley Ball sur Herbe.

Au Programme

– Un tournoi de volleyball mixte sur herbe sur inscriptions à partir de 9h30 (dès 16 ans)

– Des animations en directions de personnes en situation de handicap de 10h00 à 12h00 (uniquement pour les structures du Département),

– Un village sportif avec des animations et la présence des 12 activités sportives de l’ASPTT, de 13h30 à 18h00,

– Une course à pied familiale sur inscriptions, La Foli’Race (type color Run), pour les enfants de 7 à 14 ans à 15h00 et pour les + de 15 ans à 15h30.

Sur inscriptions.Tout public

15 .

Rue d’Anjou Complexe Sportif Côte Sainte-Catherine

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 00 09 bar-le-duc@asptt.co

English :

ASPTT Bar-le-Duc Meuse Grand Sud organizes « La Foli?race » and « Le Tournoi de Volley Ball sur Herbe.

Program:

– A mixed grass volleyball tournament on registration from 9:30 a.m. (from 16 years)

– Activities for the disabled from 10:00 a.m. to 12:00 p.m. (Departmental structures only),

– A sports village with activities and the presence of 12 ASPTT sports activities, from 1:30 p.m. to 6:00 p.m,

– La Foli?Race » (color run type), a family foot race with registration, for children aged 7 to 14 at 3:00 p.m. and for those over 15 at 3:30 p.m.

Registration required.

German :

Der ASPTT Bar-le-Duc Meuse Grand Sud organisiert « La Foli?race » und « Le Tournoi de Volley Ball sur Herbe » (Volleyballturnier auf Gras).

Auf dem Programm stehen

– Ein gemischtes Volleyballturnier auf Gras auf Anmeldung ab 9.30 Uhr (ab 16 Jahren)

– Animationen für Menschen mit Behinderungen von 10.00 bis 12.00 Uhr (nur für Einrichtungen des Departements),

– Ein Sportdorf mit Animationen und der Präsenz der 12 Sportarten der ASPTT von 13:30 bis 18:00 Uhr,

– Ein Familienlauf mit Anmeldung, « La Foli?Race » (Typ Color Run), für Kinder von 7 bis 14 Jahren um 15:00 Uhr und für über 15-Jährige um 15:30 Uhr.

Auf Anmeldung.

Italiano :

L’ASPTT Bar-le-Duc Meuse Grand Sud organizza « La Foli?race » e « Le Tournoi de Volley Ball sur Herbe ».

Programma:

– Torneo misto di pallavolo su erba con iscrizione dalle 9.30 (a partire dai 16 anni)

– Attività per persone con disabilità dalle 10.00 alle 12.00 (solo per le strutture del Dipartimento),

– Villaggio sportivo con attività e la presenza delle 12 attività sportive dell’ASPTT, dalle 13.30 alle 18.00,

– La Foli?Race » (tipo corsa a colori), una corsa a piedi per famiglie con iscrizione, per i bambini dai 7 ai 14 anni alle 15.00 e per gli over 15 alle 15.30.

Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

ASPTT Bar-le-Duc Meuse Grand Sud organiza « La Foli?race » y « Le Tournoi de Volley Ball sur Herbe ».

Programa:

– Un torneo mixto de voleibol sobre hierba con inscripción a partir de las 9.30 h (a partir de 16 años)

– Actividades para personas con discapacidad de 10.00 a 12.00 horas (sólo para las instalaciones del Departamento),

– Un pueblo deportivo con actividades y la presencia de las 12 actividades deportivas de la ASPTT, de 13.30 a 18.00 h,

– La Foli?Race » (tipo carrera de colores), carrera pedestre familiar con inscripción, para niños de 7 a 14 años a las 15.00 h y para mayores de 15 años a las 15.30 h.

Inscripción obligatoria.

L’événement FOLI’RACE by ASPTT Bar-le-Duc Meuse Grand sud Bar-le-Duc a été mis à jour le 2025-05-09 par OT SUD MEUSE