FoliWeb : Préparez un calendrier éditorial béton pour une rentrée sans pression Cité des métiers Paris vendredi 26 septembre 2025.

Programme de l’atelier :

Réseaux sociaux, site web, emailing, etc, la création de contenus est devenue essentielle pour capter l’attention des consommateurs, les engager et les fidéliser. Qu’il s’agisse de rédiger des articles de blog, des newsletters ou même des posts pour les réseaux sociaux, se doter d’une ligne éditoriale et créer un calendrier sont des étapes incontournables gagner en performance et en efficacité, y compris pour les petites entreprises.

Le constat est partagé par une majorité d’entrepreneurs et responsables communication : ces activités sont chronophages, notamment lorsqu’elles ne sont pas bien cadrées.

Vous avez créé un blog, vous souhaitez publier régulièrement sur vos réseaux sociaux professionnels ou vous souhaitez poser les bases de votre stratégie de contenus❓

✍ Contenu de l’atelier :

• Qu’est-ce qu’un calendrier éditorial pour vos réseaux sociaux, votre newsletter, votre blog etc ?

• Quels sont ses objectifs ?

• Comment mettre en place le vôtre et le tenir à jour ?

• Quelles sont les bonnes habitudes à prendre et comment l’utiliser au quotidien ?

Vous êtes :

– Dirigeant de TPE, entrepreneur ou porteur de projet

– Niveau débutant à intermédiaire

– Motivé et vous avez très envie d’apprendre et de partager avec nous, dans une ambiance conviviale et bienveillante

Notre objectif est que vous puissiez prendre du recul et les bonnes décisions pour développer votre activité professionnelle grâce au web.

Nous répondrons avec grand plaisir à toutes vos questions et partagerons nos meilleurs outils avec vous.

Inscrivez-vous via Pousses.fr.

Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par email avec le lieu de l’atelier.

En cas de difficultés, contactez Louise (l.lagadec@pie.paris).

Comment mettre en place et garder à jour votre calendrier éditorial ?

Le vendredi 26 septembre 2025

de 10h00 à 12h00

gratuit

Inscrivez-vous à l’atelier via la plateforme Pousses.fr grâce au lien ci-dessous.

Public adultes.

Cité des métiers 30, avenue Corentin Cariou 75019 Paris

https://www.leprojecteur.org