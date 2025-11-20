Folk Club Bar solidaire Le Ti’Boussa Avranches
Folk Club Bar solidaire Le Ti’Boussa Avranches jeudi 20 novembre 2025.
Folk Club
Bar solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la Liberté Avranches Manche
Tarif : – –
Début : 2025-11-20 20:30:00
fin : 2025-11-20
2025-11-20
Venez écouter ou chanter une chanson que vous aimez, accompagnée ou non de musiciens. .
Bar solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la Liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87 al.tiboussa@gmail.com
English : Folk Club
