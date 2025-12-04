Folk Club, veillée chantée et instrumentale

63 Rue du Port Regnéville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04 20:00:00

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-12-04

Folk Club, veillée chantée et instrumentale au bar l’Escale à Regnéville-sur-Mer. .

63 Rue du Port Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 08 01 93 72

English : Folk Club, veillée chantée et instrumentale

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Folk Club, veillée chantée et instrumentale Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-28 par Coutances Tourisme