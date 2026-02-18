Folk Club, veillée chantée et instrumentale Regnéville-sur-Mer
Folk Club, veillée chantée et instrumentale Regnéville-sur-Mer jeudi 5 mars 2026.
Folk Club, veillée chantée et instrumentale
63 Rue du Port Regnéville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-05 20:00:00
fin : 2026-03-05
Date(s) :
2026-03-05
Folk Club, veillée chantée et instrumentale au bar l’Escale à Regnéville-sur-Mer. .
63 Rue du Port Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 08 01 93 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Folk Club, veillée chantée et instrumentale
L’événement Folk Club, veillée chantée et instrumentale Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-18 par Coutances Tourisme