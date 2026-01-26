Folk gratté au Galpon Le Galpon Tournus

Folk gratté au Galpon

Le Galpon 17 Rue des Granges Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 21:00:00

fin : 2026-03-07 22:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Léopold est un rendez-vous qui emprunte aux codes de la poésie, du récit littéraire et de la country-folk. Une rencontre intimiste où l’artiste vous parle de lui sans raconter sa vie, où son je(u) est authentique sans jamais emprunter son nom. Car l’histoire de Léopold pourrait être la sienne mais aussi celle de n’importe qui. Le récit haché d’un homme qui ne se souvient plus, des sons inattendus de sa vie, des forces mobilisatrices de l’Amour et de la Nature, d’une résistance soumise au quotidien, d’une voix qui porte sans commander, d’une voie, enfin. La guitare dialogue avec Bob Dylan, Neil Young ou encore Sierra Ferrell ; l’harmonica souffle des poèmes à Paul Rudet ; et la voix, mélodique et rythmée, assemble quelques pièces de la vie d’Aldo Léopold. On assiste à la mise à nu d’un chanteur inconnu ; qui pour rendre hommage aux poètes et poétesses folk, fait revivre les mémoires perdues d’un pionnier et d’un ancêtre disparu. .

Le Galpon 17 Rue des Granges Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 37 32 contact@legalpon.com

