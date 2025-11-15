Folk-Noz à la Ferme Fould Arcizac-Adour
Folk-Noz à la Ferme Fould Arcizac-Adour samedi 15 novembre 2025.
Folk-Noz
à la Ferme Fould ARCIZAC-ADOUR Arcizac-Adour Hautes-Pyrénées
L’association AMICALE DES CELTES EN BIGORRE organise son Folk-Noz !
AU PROGRAMME
– 14h-18h Stage de danses bretonnes à la ferme Fould (rue de Broglie-Tarbes) animé par Giles Carré Danse sur la Breizh
– 19h Bal Breton-gascon à la Salle des fêtes d’Arcizac-Adour
BAGAD GWENNILI MENEZ DUO IGO NOZ PIALOT DE CORDAS
Bar/Crêpes sur place
à la Ferme Fould ARCIZAC-ADOUR Arcizac-Adour 65360 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 31 76 62 48 patpallu@yahoo.fr
English :
The AMICALE DES CELTES EN BIGORRE association organizes its Folk-Noz!
ON THE PROGRAM
– 2pm-6pm: Breton dance workshop at the Fould farm (rue de Broglie-Tarbes) led by Giles Carré Danse sur la Breizh
– 7pm: Bal Breton-gascon at the Salle des fêtes in Arcizac-Adour
BAGAD GWENNILI MENEZ DUO IGO NOZ PIALOT DE CORDAS
Bar/Crêpes on site
German :
Der Verein AMICALE DES CELTES EN BIGORRE organisiert seinen Folk-Noz!
AU PROGRAMME
– 14h-18h: Workshop für bretonische Tänze auf dem Bauernhof Fould (rue de Broglie-Tarbes) unter der Leitung von Giles Carré Danse sur la Breizh
– 19 Uhr: Bretonisch-gaskognischer Ball in der Festhalle von Arcizac-Adour
BAGAD GWENNILI MENEZ DUO IGO NOZ PIALOT DE CORDAS
Bar/Crêpes vor Ort
Italiano :
L’associazione AMICALE DES CELTES EN BIGORRE organizza il suo Folk-Noz!
SUL PROGRAMMA
– 14.00-18.00: Laboratorio di danza bretone presso la fattoria Fould (rue de Broglie-Tarbes) condotto da Giles Carré Danse sur la Breizh
– ore 19.00: Ballo bretone-gasconico alla Salle des fêtes di Arcizac-Adour
BAGAD GWENNILI MENEZ DUO IGO NOZ PIALOT DE CORDAS
Bar/frittelle sul posto
Espanol :
¡La asociación AMICALE DES CELTES EN BIGORRE organiza su Folk-Noz!
EN EL PROGRAMA
– 14.00-18.00 h: Taller de danza bretona en la granja Fould (rue de Broglie-Tarbes) dirigido por Giles Carré Danse sur la Breizh
– 19.00 h: Baile bretón-gascón en la Sala de Fiestas de Arcizac-Adour
BAGAD GWENNILI MENEZ DÚO IGO NOZ PIALOT DE CORDAS
Bar/pasteles in situ
