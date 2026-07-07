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Folk Noz La Guinguette de l’Anse de Guerlédan Guerlédan

dimanche 12 juillet 2026 · La Guinguette de l'Anse de Guerlédan · Guerlédan

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
La Guinguette de l'Anse de Guerlédan
Adresse
96, rue du lac
Ville
22530 Guerlédan
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Guerlédan

Folk Noz

La Guinguette de l’Anse de Guerlédan 96, rue du lac Guerlédan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 19:00:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Folk Noz. Initiation aux danses à partir de 19h00 puis bal folk avec Stellair à partir de 20h30.
Parquet de 50 m².
Petite restauration sur place.   .

La Guinguette de l’Anse de Guerlédan 96, rue du lac Guerlédan 22530 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 33 19 42 

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English :

L’événement Folk Noz Guerlédan a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Bretagne Centre

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