Folk Noz La Guinguette de l’Anse de Guerlédan Guerlédan
dimanche 12 juillet 2026 · La Guinguette de l'Anse de Guerlédan · Guerlédan
Informations pratiques
Guerlédan
Folk Noz
La Guinguette de l’Anse de Guerlédan 96, rue du lac Guerlédan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 19:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Folk Noz. Initiation aux danses à partir de 19h00 puis bal folk avec Stellair à partir de 20h30.
Parquet de 50 m².
Petite restauration sur place. .
La Guinguette de l’Anse de Guerlédan 96, rue du lac Guerlédan 22530 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 33 19 42
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English :
L’événement Folk Noz Guerlédan a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Bretagne Centre
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