Folk/Soul MALAKA Rue du 19 Mars 1962 Léognan

Folk/Soul MALAKA vendredi 13 mars 2026.

Rue du 19 Mars 1962 Espace Culturel Georges Brassens Léognan Gironde

Tarif : – –

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Tout public

Durée 1h

Concert en partenariat avec l’IDDAC (institut départemental pour le développement artistique et culturel) dans le cadre du dispositif Les P’tites Scènes .

Malaka se caractérise par la voix de 2 sœurs. Deux grains très distincts, mis à contribution pour aborder la vie au naturel, accompagnés d’un jeu épuré. Une invitation à apprécier la simplicité d’une musique porteuse de messages à la frontière du folk et de la soul. Avec les sœurs de Malaka, la musique prend une nouvelle dimension, où les voix fusionnent pour créer une expérience musicale envoûtante, une terre nouvelle sur laquelle s’aventurer.

Laurina MOÏSA (Chant, guitare)

Sacha MOÏSA (Chant, guitare)

Timothée FAURE (Percussions) .

Rue du 19 Mars 1962 Espace Culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr

