FOLK’AZÉ Danses Folk et Bretonnes – SALLE DES FÊTES Château-Gontier-sur-Mayenne 16 juin 2025 20:30

FOLK’AZÉ Danses Folk et Bretonnes SALLE DES FÊTES Promenade de la Résistance Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Début : 2025-06-16 20:30:00

fin : 2025-06-16 22:30:00

2025-06-16

3e soirée conviviale de danses folks et bretonnes

Organisée par Folk’Azé, ouverte à tous, avec ou sans expérience. Enchaînement d’une quinzaine de danses folks et bretonnes. À l’issue de la soirée, temps d’échange et de convivialité autour de quelques boissons et douceurs.

Tarif 3€ non adhérent / gratuit de 12 ans

Informations 06 32 33 07 30 ou 06 64 67 28 29 .

SALLE DES FÊTES Promenade de la Résistance

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 32 33 07 30

English :

3rd evening of folk and Breton dances

German :

3. geselliger Abend mit Folk- und bretonischen Tänzen

Italiano :

3a serata di danze folk e bretoni

Espanol :

3ª velada de danzas folclóricas y bretonas

