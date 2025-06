FOLKESTONE – Avignon OFF – Juillet 2025 Cour du spectateur, Avignon 9 juillet 2025 12:00

FOLKESTONE – Avignon OFF – Juillet 2025 9 – 26 juillet Cour du spectateur, Vaucluse

Billetterie de la Cour du Spectateur : https://laligue84.org/festival-off-cour-du-spectateur/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-09T12:00:00 – 2025-07-09T12:45:00

Fin : 2025-07-26T12:00:00 – 2025-07-26T12:45:00

La prochaine édition de la Cour du Spectateur se tiendra du 9 au 26 juillet 2025 à l’école Persil-Pouzaraque à Avignon. Relâche les lundis 14 et 21 juillet.

18 compagnies proposeront 18 spectacles à découvrir en famille et le RING THEATRE a été sélectionné pour faire partie de cette cour avec son spectacle jeune public : « Folkestone ».

Théâtre – À partir de 8 ans – 45 min

Texte de Sylvain Levey – Mise en scène Guillaume Fulconis

Matia, Luca et Cloé sont trois ami·es du collège en proie à toutes les préoccupations de l’adolescence. Embarquez dans cette histoire d’amour et d’amitié aux contours flous – enfin pas si flous, car Cloé a bien remarqué que Luca et Matia sont amoureux…

Cour du spectateur, 5 Place Louis Gastin, 84 000 Avignon Avignon 84000 Saint-Jean Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur

