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AGENDA · Échassières

Folklore Échassières

dimanche 19 juillet 2026 · Échassières

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
place du village
Ville
03330 Échassières
Département
Allier
Tarif

Échassières

Folklore

place du village Échassières Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 19:00:00
fin : 2026-07-19 23:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Folklore internationale avec la réception du groupe Brésilien Os Cariris , spectacle gratuit place du village , repas champêtre à partir de 19h. en cas de pluie spectacle salle polyvalente.
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place du village Échassières 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 53 75 07  jang.deyrieux@orange.fr

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English :

International folklore featuring a performance by the Brazilian group Os Cariris ; free show at the village square; outdoor dinner starting at 7:00 p.m. In case of rain, the show will be held in the multipurpose hall.

L’événement Folklore Échassières a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Val de Sioule