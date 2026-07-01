Folklore Échassières
dimanche 19 juillet 2026 · Échassières
Informations pratiques
Échassières
Folklore
place du village Échassières Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 19:00:00
fin : 2026-07-19 23:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Folklore internationale avec la réception du groupe Brésilien Os Cariris , spectacle gratuit place du village , repas champêtre à partir de 19h. en cas de pluie spectacle salle polyvalente.
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place du village Échassières 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 53 75 07 jang.deyrieux@orange.fr
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English :
International folklore featuring a performance by the Brazilian group Os Cariris ; free show at the village square; outdoor dinner starting at 7:00 p.m. In case of rain, the show will be held in the multipurpose hall.
L’événement Folklore Échassières a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Val de Sioule