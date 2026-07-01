Informations pratiques

Échassières

Folklore

place du village Échassières Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 19:00:00

fin : 2026-07-19 23:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Folklore internationale avec la réception du groupe Brésilien Os Cariris , spectacle gratuit place du village , repas champêtre à partir de 19h. en cas de pluie spectacle salle polyvalente.

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place du village Échassières 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 53 75 07 jang.deyrieux@orange.fr

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English :

International folklore featuring a performance by the Brazilian group Os Cariris ; free show at the village square; outdoor dinner starting at 7:00 p.m. In case of rain, the show will be held in the multipurpose hall.

L’événement Folklore Échassières a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Val de Sioule