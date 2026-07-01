Informations pratiques

Échassières

Folklore

Place du village Échassières Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:00:00

fin : 2026-07-30 23:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Soirée folklore avec le groupe Argentin ABRIENDO SURCOS, nous vous donnons rendez vous sur la place du village à partir de 19h repas champêtre et à partir de20h30 spectacle gratuit. En cas de pluie le spectacle se déroulera salle polyvalente.

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Place du village Échassières 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 53 75 07 jang.deyrieux@orange.fr

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English :

Folklore evening with the Argentine group ABRIENDO SURCOS—join us at the village square starting at 7:00 p.m. for a country-style dinner, followed by a free show at 8:30 p.m. In case of rain, the show will take place in the multipurpose hall.

L’événement Folklore Échassières a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Val de Sioule