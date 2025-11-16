Folklore en Avallonnais Rue Mathé Avallon
Rue Mathé Marché couvert Avallon Avallon Yonne
Gratuit
Début : 2025-11-16 14:30:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
2025-11-16
Danses et Musiques traditionnelles Provence, Bourgogne, Morvan suivi d’un bal trad des musiciens
-Coupo santo (Provence Rognac 13)
-Les Vendangeurs/Villageois (Bourgogne-Morvan- Quétigny Varois et Chaignot 21)
-Les Peulons d’Auxerre (Bourgogne-Morvan Auxerre 89) .
Rue Mathé Marché couvert Avallon Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
