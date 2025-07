Folklore international Échassières

Folklore international Échassières dimanche 20 juillet 2025.

Folklore international

Place du Village Échassières Allier

Début : Dimanche 2025-07-20 19:00:00

fin : 2025-07-20 23:00:00

2025-07-20

soirée folklore avec un groupe du Ghana NKRABEA, repas à partir de 19 h spectacle gratuit à 20h30 place du village (en cas de pluie spectacle salle polyvalente).

Place du Village Échassières 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 53 75 07 jang.deyrieux@orange.fr

English :

folklore evening with a group from Ghana, NKRABEA, dinner from 7pm, free show at 8.30pm in the village square (in case of rain, show in the village hall).

German :

folkloreabend mit einer Gruppe aus Ghana NKRABEA, Essen ab 19 Uhr kostenlose Aufführung um 20:30 Uhr auf dem Dorfplatz (bei Regen Aufführung in der Mehrzweckhalle).

Italiano :

serata folkloristica con un gruppo del Ghana, NKRABEA, pasto dalle 19.00, spettacolo gratuito alle 20.30 nella piazza del villaggio (in caso di pioggia, spettacolo nella sala del villaggio).

Espanol :

velada folclórica con un grupo de Ghana, NKRABEA, comida a partir de las 19h00, espectáculo gratuito a las 20h30 en la plaza del pueblo (en caso de lluvia, espectáculo en la sala del pueblo).

