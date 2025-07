Folklore international Échassières

Folklore international Échassières jeudi 31 juillet 2025.

Folklore international

Place du Village Échassières Allier

Début : Jeudi 2025-07-31 19:00:00

fin : 2025-07-31 23:00:00

2025-07-31

soirée folklore internationale avec le groupe Ukrainien BARVINOCHOK, repas champêtre, feu d’artifice après le spectacle.

Place du Village Échassières 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 53 75 07 jang.deyrieux@orange.fr

English :

international folklore evening with Ukrainian group BARVINOCHOK, country-style meal, fireworks after the show.

German :

internationaler Folkloreabend mit der ukrainischen Gruppe BARVINOCHOK, ländliches Essen, Feuerwerk nach der Show.

Italiano :

serata folcloristica internazionale con il gruppo ucraino BARVINOCHOK, cena in stile country, fuochi d’artificio dopo lo spettacolo.

Espanol :

velada folclórica internacional con el grupo ucraniano BARVINOCHOK, comida campestre, fuegos artificiales tras el espectáculo.

