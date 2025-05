Folklore « la ronde vosgienne » – Charmes, 7 juin 2025 19:00, Charmes.

Vosges

Folklore « la ronde vosgienne » 20 rue de l’ecluse Charmes Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-06-07 19:00:00

fin : 2025-06-07 23:59:00

Date(s) :

2025-06-07

animation folklorique gratuite en plain air la ronde vosgienne, composée de 24 danseurs et musiciens, vous fera découvrir les danses traditionnelles.

Repas à 21€ uniquement sur réservationTout public

0 .

20 rue de l’ecluse

Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 3 29 36 35 09 accueil@lileauxmillecharmes.fr

English :

free open-air folk entertainment: La ronde vosgienne, featuring 24 dancers and musicians, will introduce you to traditional dances.

Meal at 21? on reservation only

German :

kostenlose Folkloreveranstaltung im Freien: Die Vogesen-Runde, bestehend aus 24 Tänzern und Musikern, zeigt Ihnen traditionelle Tänze.

Essen um 21? nur mit Reservierung

Italiano :

intrattenimento folkloristico gratuito all’aperto: La ronde vosgienne, un gruppo di 24 ballerini e musicisti, vi farà conoscere le danze tradizionali.

Pasto alle 21? solo su prenotazione

Espanol :

animación folclórica gratuita al aire libre: La ronde vosgienne, un grupo de 24 bailarines y músicos, le hará descubrir las danzas tradicionales.

Comida a 21? sólo con reserva previa

L’événement Folklore « la ronde vosgienne » Charmes a été mis à jour le 2025-05-14 par OT EPINAL ET SA REGION