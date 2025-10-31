FOLLE DE RAGE X HALLE TROPISME LE GRAND BAL D’HALLOWEEN Montpellier

FOLLE DE RAGE X HALLE TROPISME LE GRAND BAL D’HALLOWEEN Montpellier vendredi 31 octobre 2025.

FOLLE DE RAGE X HALLE TROPISME LE GRAND BAL D’HALLOWEEN

121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault

Tarif : 10.99 – 10.99 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Ta petite guinguette entre copines est de retour le jeudi 31 octobre à la Halle Tropisme Montpellier pour son iconique GRAND BAL D’HALLOWEEN !

Préparez vos plus belles tenues nos petits monstres !

Ta petite guinguette entre copines est de retour le vendredi 31 octobre à la Halle Tropisme Montpellier pour son iconique GRAND BAL D’HALLOWEEN !

Préparez vos plus belles tenues nos petits monstres !

Au programme Du disco, de la pop , des drag show, des milliers de good vibes et surtout beaucoup d’amour !

►DJ JULIEN DE BOMERANI & VESPI

►DRAG SHOW PUNANI ( DragRace France All Stars ), ROSE ( DragRace France 2), BRITANY HART, SLASHER

Et n’ oubliez pas A la Folle de Rage on est libre d’être comme on veut, de venir comme on veut, et d aimer qui on veut ( mais toujours dans le respect ! )

Plus qu’un évènement, un état d’esprit ! .

121 Rue Fontcouverte Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Your little guinguette is back on Thursday, October 31 at Halle Tropisme Montpellier for its iconic GRAND BAL D?HALLOWEEN!

Get your best outfits ready, our little monsters!

German :

Am Donnerstag, den 31. Oktober, findet in der Halle Tropisme in Montpellier wieder der ikonische GRAND BAL D?HALLOWEEN statt

Halten Sie Ihre schönsten Outfits bereit, unsere kleinen Monster!

Italiano :

La vostra guinguette di amiche torna giovedì 31 ottobre alla Halle Tropisme di Montpellier per il suo iconico GRAND BAL D’HALLOWEEN!

Preparate i vostri abiti migliori, piccoli mostri!

Espanol :

¡Tu pequeña guinguette de amigas vuelve el jueves 31 de octubre al Halle Tropisme Montpellier para su emblemático GRAND BAL D’HALLOWEEN!

¡Preparad vuestros mejores disfraces, monstruitas!

L’événement FOLLE DE RAGE X HALLE TROPISME LE GRAND BAL D’HALLOWEEN Montpellier a été mis à jour le 2025-09-18 par 34 OT MONTPELLIER