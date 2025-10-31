FOLLE DE RAGE X HALLE TROPISME LE GRAND BAL D’HALLOWEEN Montpellier
FOLLE DE RAGE X HALLE TROPISME LE GRAND BAL D’HALLOWEEN Montpellier vendredi 31 octobre 2025.
FOLLE DE RAGE X HALLE TROPISME LE GRAND BAL D’HALLOWEEN
121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault
Tarif : 10.99 – 10.99 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Ta petite guinguette entre copines est de retour le jeudi 31 octobre à la Halle Tropisme Montpellier pour son iconique GRAND BAL D’HALLOWEEN !
Préparez vos plus belles tenues nos petits monstres !
Ta petite guinguette entre copines est de retour le vendredi 31 octobre à la Halle Tropisme Montpellier pour son iconique GRAND BAL D’HALLOWEEN !
Préparez vos plus belles tenues nos petits monstres !
Au programme Du disco, de la pop , des drag show, des milliers de good vibes et surtout beaucoup d’amour !
►DJ JULIEN DE BOMERANI & VESPI
►DRAG SHOW PUNANI ( DragRace France All Stars ), ROSE ( DragRace France 2), BRITANY HART, SLASHER
Et n’ oubliez pas A la Folle de Rage on est libre d’être comme on veut, de venir comme on veut, et d aimer qui on veut ( mais toujours dans le respect ! )
Plus qu’un évènement, un état d’esprit ! .
121 Rue Fontcouverte Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
Your little guinguette is back on Thursday, October 31 at Halle Tropisme Montpellier for its iconic GRAND BAL D?HALLOWEEN!
Get your best outfits ready, our little monsters!
German :
Am Donnerstag, den 31. Oktober, findet in der Halle Tropisme in Montpellier wieder der ikonische GRAND BAL D?HALLOWEEN statt
Halten Sie Ihre schönsten Outfits bereit, unsere kleinen Monster!
Italiano :
La vostra guinguette di amiche torna giovedì 31 ottobre alla Halle Tropisme di Montpellier per il suo iconico GRAND BAL D’HALLOWEEN!
Preparate i vostri abiti migliori, piccoli mostri!
Espanol :
¡Tu pequeña guinguette de amigas vuelve el jueves 31 de octubre al Halle Tropisme Montpellier para su emblemático GRAND BAL D’HALLOWEEN!
¡Preparad vuestros mejores disfraces, monstruitas!
L’événement FOLLE DE RAGE X HALLE TROPISME LE GRAND BAL D’HALLOWEEN Montpellier a été mis à jour le 2025-09-18 par 34 OT MONTPELLIER