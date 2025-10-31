FOLLE DE RAGE X HALLE TROPISME LE NOUVEL AN DES COPINES Montpellier

FOLLE DE RAGE X HALLE TROPISME LE NOUVEL AN DES COPINES

121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault

Tarif : 20.99 – 20.99 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-04

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2026-01-04

Ta petite guinguette préférée est de retour le dimanche 4 janvier 2026 à la Halle Tropisme pour fêter ensemble la nouvelle année !

Au programme Du disco, de la pop , des drag show, des milliers de good vibes et surtout beaucoup d’amour !

DRAG SHOW KEIONA ( Gagnante DragRace France 2, Finaliste Danse avec les Stars 13 ) , MIKA RAMBAR ( Toulouse ), ALIZEE SHANE ( Orleans ) , JACKIE CHATTE ( Montpellier )

DJs JULIEN DE BOMERANI & VESPI

Et n’oubliez pas à la Folle de Rage on est libre d’être comme on veut, de venir comme on veut, et d’aimer qui on veut ( mais toujours dans le respect ) !

Plus qu’un événement un véritable état d’esprit

RDV le dimanche 04/01/2026 LE NOUVEL AN DES COPINES !

16h/22h .

121 Rue Fontcouverte Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 04 08 10

English :

Your favorite little guinguette is back on Sunday, January 4, 2026 at Halle Tropisme to celebrate the New Year together!

On the program: disco, pop, drag shows, thousands of good vibes and, above all, lots of love!

German :

Dein liebstes kleines Heurigenlokal ist am Sonntag, den 4. Januar 2026, wieder in der Tropenhalle, um gemeinsam das neue Jahr zu feiern!

Auf dem Programm stehen: Disco, Pop, Dragshows, tausende Good Vibes und vor allem viel Liebe!

Italiano :

La vostra guinguette preferita torna domenica 4 gennaio 2026 alla Halle Tropisme per festeggiare insieme il nuovo anno!

In programma: discoteca, pop, drag show, migliaia di buone vibrazioni e tanto amore!

Espanol :

Tu guinguita favorita vuelve el domingo 4 de enero de 2026 al Halle Tropisme para celebrar juntos el Año Nuevo

En el programa: ¡disco, pop, espectáculos drag, miles de buenas vibraciones y mucho amor!

