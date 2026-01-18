FOLLE DE RAGE X HALLE TROPISME TEA DANCE & DRAG Montpellier

FOLLE DE RAGE X HALLE TROPISME TEA DANCE & DRAG

121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault

Tarif : 20.99 – 20.99 – EUR

Début : 2026-02-22

Ta petite guinguette préférée est de retour le dimanche 22 février 2026 à la Halle Tropisme pour un nouveau iconique après midi de fête !

Au programme De la pop , des drag show, des milliers de good vibes et surtout beaucoup d’amour !

DRAG SHOW TAYCE ( Finaliste Rupaul’s Drag Race UK 2 ) , KITTY SPACE ( DragRace France 2, Slaysian Royale 1), ESTHER ( Paris ) , MME BOUCHE A RAT ( Montpellier )

DJs JULIEN DE BOMERANI & OLIVIER CROFT

Et n’oubliez pas à la Folle de Rage on est libre d’être comme on veut, de venir comme on veut, et d’aimer qui on veut ( mais toujours dans le respect ) !

Plus qu’un événement un véritable état d’esprit

RDV le dimanche 22/02/2026 !

16h/22h .

121 Rue Fontcouverte Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Your favorite little guinguette returns to Halle Tropisme on Sunday, February 22, 2026 for another iconic afternoon of celebration!

On the program: pop music, drag shows, thousands of good vibes and, above all, lots of love!

