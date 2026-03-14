FOLLE DE RAGE X TROPISME

121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault

Tarif : 15.99 – 15.99 – 20.99 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Ta petite guinguette préférée est de retour le dimanche 05 avril 2026 (veille de jour férié ! ) à la Halle Tropisme pour une nouvelle fête iconique !

Au programme De la pop , des drag show, des milliers de good vibes et surtout beaucoup d’amour !

Ta petite guinguette préférée est de retour le dimanche 05 avril 2026 (veille de jour férié ! ) à la Halle Tropisme pour une nouvelle fête iconique !

Au programme De la pop , des drag show, des milliers de good vibes et surtout beaucoup d’amour !

DRAG SHOW PANDORA NOX ( GAGNANTE DRAGRACE GERMANY 1 ) , MALAWITTE ( PARIS ), CLIM ATE CHANGE ( MONTPELLIER )

DJ JULIEN DE BOMERANI & MELLANIE

Et n’oubliez pas à la Folle de Rage on est libre d’être comme on veut, de venir comme on veut, et d’aimer qui on veut ( mais toujours dans le respect ) !

Plus qu’un événement un véritable état d’esprit .

121 Rue Fontcouverte Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 84 58 10

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English :

Your favorite little guinguette is back on Sunday, April 05, 2026 (the day before a public holiday! ) at Halle Tropisme for another iconic party!

On the program: pop music, drag shows, thousands of good vibes and, above all, lots of love!

L’événement FOLLE DE RAGE X TROPISME Montpellier a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 OT MONTPELLIER