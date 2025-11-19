FOLLE DU STADE TOULOUSAIN – LA COMEDIE DE TOULOUSE Toulouse.

FOLLE DU STADE TOULOUSAIN Début : 2025-12-11 à 20:30. Tarif : – euros.

LA NOUVELLE COMEDIE écrite par Eric CARRIERESi le rugby est une passion, le stade toulousain est une religion !Angélique, toulousaine pure souche est folle du stade toulousain.Elle vit en rouge et noir, pense en rouge et noir, mange en rouge et noir et rêve d’amour en rouge et noir.Ce fantasme devient une raison de vivre !Angélique Panchéri, savoureuse, séductrice, excentrique et quelquefois hystérique, met tout en œuvre pour vivre une histoire d’amour avec un joueur du stade toulousain et finit par y arriver.Où ? Quand ? Comment ? Et qui est l’heureux élu ?Vous le saurez en assistant à l’ébouriffant « Folle du stade toulousain »…Avec Angélique Panchéri et Ludovic MérotEcrit et mis scène par Eric Carrière

LA COMEDIE DE TOULOUSE 16 RUE SAINT-GERMIER 31000 Toulouse. 31