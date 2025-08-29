CACHEMIRE VILLA FANTÔME – LE CHABADA Angers

CACHEMIRE VILLA FANTÔME Début : 2026-02-07 à 20:30. Tarif : – euros.

AMC PRODUCTIONS PRÉSENTE : CACHEMIRE VILLA FANTÔMECela fait 10 ans que CACHEMIRE ébranle nos os à grands renforts de guitares corrosives, de batteries claquées et de textes caustiques. Le pelage de Cachemire est devenu, en une décennie, un cuir qui s’est affiné de titre en titre.Mais 2025 marque le retour aux fondations, aux racines, au terreau, à la terre nourricière du groupe : le ROCK, le pur, le simple, le percutant !Leur nouvel album « Suffit Juste d’Une Seconde » sortira courant octobre. Et cette année 2025, l’arrivée d’Alice Animal sur les concerts, complétera parfaitement le quatuor masculin, à coups de griffes acérées sur les grattes !CACHEMIRE, c’est du rock dans du velours…Cofondateurs en 1993 de La Ruda Salska, formation rock locale, Manu et Pierrot relancent les dés avec VILLA FANTÔME.Toujours marqués par la musique qui les a fait vibrer, c’est une fois encore en français dans le texte, qu’ils proposent leur version des faits d’une histoire dont la bande-son est née il y a 40 ans et dont les mots sont d’avant-hier.Entourés de musiciens aguerris, les 2 angevins gardent une passion intacte sur cet autre chemin qui mène à Ghost Town !VILLA FANTÔME sera le groupe support de la soirée.

LE CHABADA 56,BD du doyenne 49100 Angers 49