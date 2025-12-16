Folle Journée : concert du Duo Arlettes Salle de l’Héronnière

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-28 20:30 –

Gratuit : non 13€ Tout public

La Folle Journée s’invite à Saint-Aignan de Grand Lieu ! La Folle Journée est un événement culturel unique en son genre, organisé depuis près de 30 ans à Nantes.Son objectif : désacraliser la musique classique pour la rendre plus accessible ! Et pour ça, quoi de mieux qu’un concert chez nous, dans notre commune ! Nous avons la chance d’accueillir le Duo Arlettes pour un concert de violoncelle et piano le mercredi 28 janvier à 20h30. Au programme : « De la Volga au Rhin » avec Prokofiev et Brahms.Réservation obligatoire sur le site de la Folle Journée._____________________________________________Les grands fleuves pour thème en 2026 : La Folle Journée de Nantes, événement incontournable de la musique classique, nous fait voyager à travers le monde en choisissant le thème des grands fleuves. Les fleuves ont en effet joué un rôle central dans le développement culturel et musical des régions qu’ils traversent, laissant une empreinte forte chez les musiciens auxquels ils ont inspiré de nombreuses œuvres._____________________________________________En savoir plus sur le Duo Arlettes : Le duo Arlettes s’est formé il y a deux ans, avec l’envie de jouer et travailler ensemble. Il se perfectionne auprès de plusieurs professeurs tels que Guy Danel, Nadine Delsaux, Didier Poskin. Il se produit en concert, en France et en Belgique, notamment avec le soutien de la fondation «Roi Baudoin» basée à Bruxelles. Avec un programme varié, qui ne cesse de s’enrichir et d’évoluer, la ligne directrice du duo Arlettes se base sur la recherche de la production du son entre le violoncelle et le piano pour créer une réelle unité et identité entre les deux instruments._____________________________________________Informations pratiques : Mercredi 28 janvier20h30Salle de l’Héronnière13 eurosTout publicRéservation obligatoire sur www.follejournee.fr

Salle de l’Héronnière 44860

https://indiv.themisweb.fr/0543/home.aspx?idstructure=0543&tn=26355&quHash=750682904caa95c2702bfda526dbe39538110744636ce94ba04d7b9529f3ac2a



