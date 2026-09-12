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AGENDA · Nant

Folle séance de musique Nant

jeudi 24 septembre 2026 · Nant

Folle séance de musique Nant

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Adresse
Cie Retour d'Ulysse
Ville
12230 Nant
Département
Aveyron
Tarif

Nant

Folle séance de musique

Cie Retour d’Ulysse Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-24
fin : 2026-09-24

Date(s) :
2026-09-24

Laboratoire de Pure Imagination
Eux, ils se retrouvent, ils jouent et puis ils invitent des oreilles à voyager à travers les sons.
Le présent deviendra autre et le moment s’étirera au gré des vagues d’énergie.
Venez vivre l’improvisation in fieri basée sur l’écoute et pas seulement sonore…
Il s’agira d’une rigoureuse improvisation ludique habitée par

Mario Christophe Jullian trompette, bugle
Marc Calas guitare électrique
Kevin Lefloic pianino
Laurent Gibergues piano
Stefano Fogher contrebasse
Oyez, oyez, donc !

A 18h, au Jass’àZik du Mas Razal
Sur réservation   .

Cie Retour d’Ulysse Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 9 72 28 30 50  masrazaldularzac@gmail.com

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English :

Pure Imagination Laboratory

L’événement Folle séance de musique Nant a été mis à jour le 2026-09-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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