Folles Histoires Rue de la Grande Abbaye Fréhel

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-03 17:00:00
fin : 2025-10-03 18:00:00
Date(s) :
2025-10-03
De folles histoires pour célébrer l’événement Biblis en folie !
Pour la 2e édition des Journées nationales dédiées aux bibliothèques et aux médiathèques, rendez-vous à la médiathèque pour découvrir des histoires drôles et loufoques !
Dès 4 ans .
Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12
