Folles histoires Médiathèque de Fréhel Fréhel

Folles histoires Vendredi 3 octobre, 17h00 Médiathèque de Fréhel

Entrée libre

Début : 2025-10-03T17:00:00 – 2025-10-03T18:00:00

Pour la 2e édition des Journées nationales dédiées aux bibliothèques et aux médiathèques « Biblis en folie », rendez-vous à la médiathèque pour découvrir des histoires drôles et loufoques !

Vendredi 3 octobre à 17h, à la médiathèque, dès 4 ans

Médiathèque de Fréhel 3 place de la Grande Abbaye, Fréhel Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 41 51 12 https://lirici.dinan-agglomeration.fr/frehel

Ministère de la culture