Follia & Ciaconna Compiègne

vendredi 10 octobre 2025

Follia & Ciaconna

6 Avenue Thiers Compiègne Oise

Tarif : 14 – 14 – 19

14

Tarif adulte

Date et horaire :

Début : 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Deux brillants solistes de l’ensemble Stravaganza nous font découvrir la force et la beauté des musiques baroques portées par la virtuosité du violon et la puissance des basses obstinées du clavecin. Un concert flamboyant, intense et plein de surprises.

Depuis la nuit des temps, certaines musiques semblent venir d’ailleurs, de cette frontière floue entre la transe et la virtuosité. Parmi elles, les basses obstinées ces lignes musicales puissantes, hypnotiques et envoûtantes occupent une place de choix. Des rives de l’Espagne aux terres sud-américaines, en passant par l’Italie et le Portugal, elles sont le coeur battant des traditions, le socle de l’improvisation et le terrain de jeu favori des compositeurs audacieux.

Chaconnes bizarres, fandango et follias derrière ces noms évocateurs se cache un programme rayonnant, conçu comme un voyage sensoriel, un tourbillon sonore porté par une énergie brute et contagieuse. Ce concert est une invitation à se laisser emporter dans un monde où la musique ancienne flirte avec l’exubérance, la liberté et l’émotion pure.

Sur scène, deux musiciens de l’ensemble Stravaganza, l’un des fleurons de la nouvelle génération baroque, la violoniste Domitille Gilon et le claveciniste Thomas Soltani, professeur au Conservatoire de Compiègne et au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, unissent leur talent pour offrir une expérience musicale époustouflante. 14 .

6 Avenue Thiers Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 17 10 billetterie@theatresdecompiegne.com

