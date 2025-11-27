FOLLOW THE CHEERLEADER le pré rouge Ruffey-sur-Seille

FOLLOW THE CHEERLEADER

le pré rouge L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille Jura

Début : 2025-11-27 18:30:00

fin : 2025-11-27 20:30:00

2025-11-27

Reformé en 2025 et né de la fusion d’anciens membres de Boarder Side et de l’ancienne formation de Follow the Cheerleader, le groupe tire ses influences des grands noms du pop-punk californien (Blink 182, The Offspring, Sum 41, All Time Low, …). Follow the Cheerleader propose ainsi des titres percutants et efficaces, mêlant énergie rock et mélodies pop.

Sur place buvette, petite restauration (burgers, paninis, frites..), parking. .

le pré rouge L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 62 20 07 contact@entredeuxprod.fr

