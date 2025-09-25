FOMALHAUT BEAUTÉ MONSTRE Sainte-Croix-Vallée-Française

FOMALHAUT BEAUTÉ MONSTRE Sainte-Croix-Vallée-Française jeudi 25 septembre 2025.

FOMALHAUT BEAUTÉ MONSTRE

Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-25

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-25

Fomalhaut 2025 Beauté Monstre Fomalhaut est le nom d’une étoile et un ensemble d’événements culturels organisés par TRIBULUS TERRESTRIS en partenariat avec l’ACERM et l’association Embrins, qui se déroulera du jeudi 25 au dimanche 28 septembre 2025 à l’église de Molezon et à Ste-Croix-Vallée-Française en différents lieux.

Fomalhaut 2025 Beauté Monstre Fomalhaut est le nom d’une étoile et un ensemble d’événements organisés par TRIBULUS TERRESTRIS en partenariat avec l’ACERM et l’association Embrins, qui se déroulera du jeudi 25 au dimanche 28 septembre 2025 à l’église de Molezon età Ste-Croix-Vallée-Française en différents lieux.

Au programme à Ste-Croix-Vallée-Française

– Exposition du jeudi 25 au dimanche 28 septembre au Four à Pain, ouvert jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h et dimanche de 10h à 13h, ou sur réservation au 06 30 94 96 49.

– Vendredi 26/9, à 18h, au Four à Pain Vernissage de l’exposition avec musique d’ameublement par Arsène Tryphon. « Le style musical d’Arsène Tryphon tire sa source dans l’avant-garde surréaliste et futuriste, l’anti-art dadaïste et la pop underground… »

– Vendredi 26/9, 19h30, à la Passerelle (près du Temple) Repas avec Philippe Catering (réservation avant lundi 22/9 par SMS au 06 41 95 07 64 / Tarifs Menu 15 € et Plat seul 10 €)

– Vendredi 26/9, 21h, à la Passerelle (près du Temple) Conférence sur l’art moderne « Marcel Duchamp Par la voie des airs » par Aristide Gripon

« Marcel Duchamp fit de lui un double qu’il nomma Rrose Sélavy le même, en femme. Celle-ci signa nombre de ses œuvres après 1921. Pourquoi ce nom ? Et pourquoi Rrose prit deux R ? Ce sont les questions auxquelles nous tenterons de répondre au fil d’une errance parmi les œuvres de l’artiste et leurs titres, guidée par l’étrange parfum émis par cette lettre en plus. »

– Samedi 27/9, 15h30 23h, au Piboulio, lieu-dit Mialet Présentation de « Venus d’ailleurs éditeurs », en préambule de l’exposition de 2026

– Samedi 27/9, 17h30, au Piboulio, lieu-dit Mialet Conférence Danse « ComPaz rythmes, symboles et pressentiments » par Laura Fanouillet.

« Dans le monde du Flamenco, on entend parfois que La Musique se lit dans l’eau. Je tenterai de donner un peu de consistance au mystère de cette source orale. »

– Samedi 27/9, 19h, au Piboulio, lieu-dit Mialet Repas avec Philippe Catering (réservation avant lundi 22/9 par SMS au 06 41 95 07 64 / Tarifs Menu 15 € et Plat seul 10 €)

– Samedi 27/9, 21h, au Piboulio Conférence sur l’histoire des religions « La religion carnavalesque dans le Jardin des Délices de Jérôme Bosch » par Dominique Pauvert.

– Dimanche 28/9, 11h Rendez-vous surprise sur le marché de Ste Croix Vallée Française

– Dimanche 28/9, 14h 16h , au Piboulio Clôture « Adieux Monstres » avec Venus d’ailleurs, Arsène Tryphon, Dominique Pauvert et le Collectif Hinterland…

Au programme à l’église romane de Molezon, samedi 27/9

– 10h30 Présentation du Centre Imaginaire de Tout (CIT) installé dans l’église

– 11h Performance « Antre-Autre-Chose »

– 12h Casse croute Apéro serpent Python et autres monstres

– 12h30 Banquet champêtre Tribulus Terrestris convie les habitants à un repas partagé et propose aussi un petit plat chaud à prix coutant (5 €). Pensez à vous inscrire avant lundi 22/9 par SMS au 06 41 95 07 64 ou à la mairie de Molezon au 04 66 45 28 79

– 14h 15h30 Consultations oraculaires pour une, deux ou trois… personnes. Consultations sur rendez-vous par SMS au 06 73 98 80 96 le vendredi 26/9 ou sur place le samedi. .

Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie eglisedemolezon@gmail.com

English :

Fomalhaut 2025 Beauté Monstre: Fomalhaut is the name of a star and a series of cultural events organized by TRIBULUS TERRESTRIS in partnership with ACERM and the Embrins association, taking place from Thursday, September 25 to Sunday, September 28, 2025 at the Molezon church and in various locations in Ste-Croix-Vallée-Française.

German :

Fomalhaut 2025 Beauté Monstre: Fomalhaut ist der Name eines Sterns und eine Reihe von kulturellen Veranstaltungen, die von TRIBULUS TERRESTRIS in Partnerschaft mit ACERM und dem Verein Embrins organisiert werden. Sie finden von Donnerstag, dem 25. bis Sonntag, dem 28. September 2025 in der Kirche von Molezon und in Ste-Croix-Vallée-Française an verschiedenen Orten statt.

Italiano :

Fomalhaut 2025 Beauté Monstre: Fomalhaut è il nome di una stella e di una serie di eventi culturali organizzati da TRIBULUS TERRESTRIS in collaborazione con ACERM e l’associazione Embrins, che si svolgeranno da giovedì 25 a domenica 28 settembre 2025 presso la chiesa di Molezon e in varie località di Ste-Croix-Vallée-Française.

Espanol :

Fomalhaut 2025 Beauté Monstre: Fomalhaut es el nombre de una estrella y de una serie de actos culturales organizados por TRIBULUS TERRESTRIS en colaboración con ACERM y la asociación Embrins, que tendrán lugar del jueves 25 al domingo 28 de septiembre de 2025 en la iglesia de Molezon y en diversos lugares de Ste-Croix-Vallée-Française.

L’événement FOMALHAUT BEAUTÉ MONSTRE Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2025-09-13 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère