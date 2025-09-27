FOMALHAUT COMPAZ RYTHMES, SYMBOLES ET PRESSENTIMENTS Sainte-Croix-Vallée-Française

FOMALHAUT COMPAZ RYTHMES, SYMBOLES ET PRESSENTIMENTS Sainte-Croix-Vallée-Française samedi 27 septembre 2025.

FOMALHAUT COMPAZ RYTHMES, SYMBOLES ET PRESSENTIMENTS

Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : 15 – 15 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Dans le cadre de Fromalhaut 2025, Laura Fanouillet vous propose une conférence danse sur le monde du Flamenco et Maestro José Suarez Barrera « El Torombo ». La conférence est suivie par un repas à 19h (sur réservation par SMS avant 22/9).

Fomalhaut 2025 Beauté Monstre Fomalhaut est le nom d’une étoile et un ensemble d’événements organisés par TRIBULUS TERRESTRIS en partenariat avec l’ACERM et l’association Embrins, qui se déroulera du jeudi 25 au dimanche 28 septembre 2025 à l’église de Molezon et aux plusieurs endroits de Sainte-Croix-Vallée-Française.

Samedi 27/9, au Piboulio (lieu-dit Le Mialet) conférence Danse « ComPaz rythmes, symboles et pressentiments » par Laura Fanouillet.

« Dans le monde du Flamenco, on entend parfois que La Musique se lit dans l’eau. Je tenterai de donner un peu de consistance au mystère de cette source orale à travers le portrait du Maestro José Suarez Barrera El Torombo , et de la classe qu’il donne chaque matin à Séville. »

La conférence est suivie par une repas avec Philippe Catering à la Passerelle également, à 19h. Sur réservation avant le lundi 22/9, midi, afin que les cuisines de Grandgousier soient alignées sur votre bonne étoile pour la plus grande joie de votre panse (par texto au 06 41 95 07 64 Repas 15 € / Plat seul 10 €) .

Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 41 95 07 64 eglisedemolezon@gmail.com

English :

As part of Fromalhaut 2025, Laura Fanouillet presents a lecture and dance on the world of Flamenco and Maestro José Suarez Barrera « El Torombo ». The lecture is followed by a meal at 7pm (reservation by SMS before 22/9).

German :

Im Rahmen von Fromalhaut 2025 bietet Ihnen Laura Fanouillet eine Konferenz Tanz über die Welt des Flamenco und Maestro José Suarez Barrera « El Torombo ». Im Anschluss an den Vortrag findet um 19 Uhr ein Essen statt (Reservierung per SMS bis zum 22.9. erforderlich).

Italiano :

Nell’ambito di Fromalhaut 2025, Laura Fanouillet propone una conferenza e una danza sul mondo del flamenco e sul Maestro José Suarez Barrera « El Torombo ». La conferenza sarà seguita da una cena alle 19.00 (prenotazione via SMS entro il 22/9).

Espanol :

En el marco de Fromalhaut 2025, Laura Fanouillet ofrece una conferencia y baile sobre el mundo del flamenco y el maestro José Suárez Barrera « El Torombo ». La conferencia irá seguida de una comida a las 19:00 (reserva por SMS antes del 22/9).

L’événement FOMALHAUT COMPAZ RYTHMES, SYMBOLES ET PRESSENTIMENTS Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2025-09-12 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère