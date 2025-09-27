FOMALHAUT EXPOSITION, DANSE, THÉÂTRE, BANQUET ET ORACLES Molezon

Eglise de Molezon Molezon Lozère

Participation libre

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Journée artistique et conviviale à l’église romane de Molezon, avec le collectif Hinterland installations, performance, apéro-monstres, banquet champêtre sous le noyer des fées, et consultations oraculaires. Inscription conseillée pour le repas et les consultations.

Au programme à l’église romane de Molezon, samedi 27 septembre avec le collectif Hinterland, l’arrière pays

– 10h30 Présentation du Centre Imaginaire de Tout (CIT) installé dans l’église

– 11h Performance « Antre-Autre-Chose »

– 12h Casse croute Apéro serpent Python et autres monstres

– 12h30 Banquet champêtre Tribulus Terrestris convie les habitants à un repas partagé et propose aussi un petit plat chaud à prix coutant (5 €). Pensez à vous inscrire avant lundi 22/9 par SMS au 06 41 95 07 64 ou à la mairie de Molezon au 04 66 45 28 79

Amenez une entrée, une boisson ou un dessert à partager, nous déjeunerons autour d’une tablée qui serpentera sous le noyer des fées.

– 14h 15h30 « Antre-autre-chose et la Vieille »

Consultations oraculaires pour une, deux ou trois… personnes. Consultations sur rendez-vous par SMS au 06 73 98 80 96 le vendredi 26/9 ou sur place le samedi. .

Eglise de Molezon Molezon 48110 Lozère Occitanie +33 4 66 45 28 79

English :

An artistic and convivial day at the Romanesque church of Molezon, with the Hinterland collective: installations, performance, apéro-monstres, country banquet under the fairy walnut tree, and oracular consultations. Registration recommended for meal and consultations.

German :

Künstlerischer und geselliger Tag in der romanischen Kirche von Molezon mit dem Kollektiv Hinterland: Installationen, Performance, Apero-Monster, ländliches Bankett unter dem Feen-Nussbaum und Orakelberatungen. Anmeldung für das Essen und die Beratungen empfohlen.

Italiano :

Una giornata artistica e conviviale nella chiesa romanica di Molezon, con il collettivo Hinterland: installazioni, performance, aperitivo con mostro, banchetto campestre sotto il noce fatato e consultazioni oracolari. È consigliata l’iscrizione per il pranzo e i consulti.

Espanol :

Jornada artística y de convivencia en la iglesia románica de Molezón, con el colectivo Hinterland: instalaciones, performance, aperitivo monstruoso, banquete campestre bajo el nogal de las hadas y consultas oraculares. Se recomienda inscribirse para la comida y las consultas.

