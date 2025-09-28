FOMALHAUT JOURNÉE DE LA CLÔTURE Sainte-Croix-Vallée-Française

FOMALHAUT JOURNÉE DE LA CLÔTURE Sainte-Croix-Vallée-Française dimanche 28 septembre 2025.

Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Participation libre

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Journée de la clôture de Fomalhaut 2025. Au programme rendez-vous surprise au marché à 11h / « Adieux Monstres » avec les participants de cette édition de 14h à 16h au Piboulio.

Fomalhaut 2025 Beauté Monstre Fomalhaut est le nom d’une étoile et un ensemble d’événements organisés par TRIBULUS TERRESTRIS en partenariat avec l’ACERM et l’association Embrins, qui se déroulera du jeudi 25 au dimanche 28 septembre 2025 à l’église de Molezon et aux plusieurs endroits de Sainte-Croix-Vallée-Française.

Pour la journée de la clôture de Fomalhaut 2025, rendez-vous à Ste Croix Vallée Française

– 10h 13h Dernier jour de l’exposition d’Aristide Gripon au Four à Pain !

– 11h Rendez-vous surprise sur le marché de Ste Croix Vallée Française

– 14h 16h , au Piboulio « Adieux Monstres » avec Venus d’ailleurs, Arsène Tryphon, Dominique Pauvert et le Collectif Hinterland… .

Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie eglisedemolezon@gmail.com

English :

Fomalhaut 2025 closing day. On the program: surprise rendezvous at the market at 11 a.m. / « Adieux Monstres » with this year’s participants from 2 to 4 p.m. at Le Piboulio.

German :

Tag des Abschlusses von Fomalhaut 2025. Auf dem Programm: Überraschungstreffen auf dem Markt um 11 Uhr / « Abschiedsmonster » mit den Teilnehmern dieser Ausgabe von 14 bis 16 Uhr im Piboulio.

Italiano :

Giornata di chiusura di Fomalhaut 2025. In programma: appuntamento a sorpresa al mercato alle 11.00 / « Adieux Monstres » con i partecipanti di quest’anno dalle 14.00 alle 16.00 presso Le Piboulio.

Espanol :

Jornada de clausura de Fomalhaut 2025. En el programa: cita sorpresa en el mercado a las 11h / « Adieux Monstres » con los participantes de este año de 14h a 16h en Le Piboulio.

